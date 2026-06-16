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Россия ценит усилия Турции по урегулированию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 16.06.2026
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16:03 16.06.2026
Россия ценит усилия Турции по урегулированию на Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия ценит усилия Турции по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ценит дипломатические усилия Турции по урегулированию ситуации на Украине, заявил Сергей Лавров.
  • Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в Москве с визитом с 15 по 17 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия ценит дипломатические усилия Турции по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
«
"Ценим дипломатические усилия Турции в контексте усилий по урегулированию украинской ситуации. Напомнили коллегам, что, конечно же, для того, чтобы урегулирование было устойчивым, долгосрочным, надежным, необходимо решить проблему искоренения первопричин этого кризиса", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с Фиданом.
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В миреТурцияРоссияУкраинаСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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