Россия ценит усилия Турции по урегулированию на Украине, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия ценит дипломатические усилия Турции по урегулированию ситуации на Украине, заявил Сергей Лавров.
- Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в Москве с визитом с 15 по 17 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия ценит дипломатические усилия Турции по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
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"Ценим дипломатические усилия Турции в контексте усилий по урегулированию украинской ситуации. Напомнили коллегам, что, конечно же, для того, чтобы урегулирование было устойчивым, долгосрочным, надежным, необходимо решить проблему искоренения первопричин этого кризиса", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с Фиданом.
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