МИД оценил снятие блока США на некоторые проекты по гумсодействию КНДР

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия положительно оценивает то, что США в ООН перестали блокировать рассмотрение вывода из-под санкций проектов по оказанию гуманитарной помощи КНДР, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.