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МИД оценил снятие блока США на некоторые проекты по гумсодействию КНДР - РИА Новости, 16.06.2026
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04:04 16.06.2026 (обновлено: 05:42 16.06.2026)
МИД оценил снятие блока США на некоторые проекты по гумсодействию КНДР

Алимов: Россия положительно оценивает решение США по гумпомощи КНДР

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия положительно оценивает то, что США в ООН перестали блокировать рассмотрение вывода из-под санкций проектов по оказанию гуманитарной помощи КНДР.
  • Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия положительно оценивает то, что США в ООН перестали блокировать рассмотрение вывода из-под санкций проектов по оказанию гуманитарной помощи КНДР, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
По его словам, в феврале в санкционном комитете ООН по КНДР Штаты сняли свою приостановку рассмотрения исключений из санкций по 17 заявкам на оказание гуманитарной помощи КНДР.
"Отрадно, что в Вашингтоне восторжествовал здравый смысл. Это позволило одобрить предоставление изъятий. Расценивать это можно только положительно", - сказал Алимов.
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6 февраля, 10:00
 
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