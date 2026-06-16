МИД оценил снятие блока США на некоторые проекты по гумсодействию КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия положительно оценивает то, что США в ООН перестали блокировать рассмотрение вывода из-под санкций проектов по оказанию гуманитарной помощи КНДР.
- Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия положительно оценивает то, что США в ООН перестали блокировать рассмотрение вывода из-под санкций проектов по оказанию гуманитарной помощи КНДР, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
"Отрадно, что в Вашингтоне восторжествовал здравый смысл. Это позволило одобрить предоставление изъятий. Расценивать это можно только положительно", - сказал Алимов.