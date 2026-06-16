Россия вошла в число топовых территорий для размещения дата-центров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия входит в мировой топ по дешевизне электроэнергии, доступности воды и климатическому потенциалу охлаждения, что важно для развития сектора дата-центров.
- Доступ к современным ускорителям, которые выпускает американская компания Nvidia, для России проблематичен, так как зависит от решения министерства торговли США.
- Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия — одно из трех государств, которые развивают суверенный искусственный интеллект, и обладает конкурентными преимуществами в этой области, включая возможности в атомной и гидроэнергетике.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Климат, доступность электроэнергии, пресной воды и стоимость строительства выводят Россию в число топовых территорий в мире для размещения дата-центров, говорится в докладе "Росконгресса" "Критерии выбора мест размещения дата-центров и позиция России", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Россия входит в мировой топ по дешевизне электроэнергии, доступности воды и климатическому потенциалу охлаждения, что является критически важными факторами для развития этого сектора", - говорится в докладе.
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При этом доступ к самым современным ускорителям остается проблематичным для большинства стран мира, в том числе России. Их выпускает американская компания Nvidia, а доступ к ним зависит от решения министерства торговли США. В мире лишь 19 стран, которые получают их свободно.
Президент России Владимир Путин в мае говорил, что Россия одна из трех государств, которые развивает суверенный искусственный интеллект. Он тогда отмечал, что технология требует огромного потребления энергии, в чем у страны есть конкурентное преимущество, включая возможности в области атомной и гидроэнергетики. Одновременно президент подчеркивал, что Россия также обладает интеллектуальными и финансовыми ресурсами для развития ИИ.
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