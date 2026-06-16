Россия вошла в число топовых территорий для размещения дата-центров

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Климат, доступность электроэнергии, пресной воды и стоимость строительства выводят Россию в число топовых территорий в мире для размещения дата-центров, говорится в докладе "Росконгресса" "Критерии выбора мест размещения дата-центров и позиция России", с которым ознакомилось РИА Новости.