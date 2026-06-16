В кафе в Волгоградской области нашли нарушения после отравления 16 человек

ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм в кафе после отравления 16 посетителей в Камышине, сообщили в региональном управлении ведомства.

Уточняется, что в связи с выявленными нарушениями введен запрет на работу кафе с 11 июня, материалы направлены в суд.