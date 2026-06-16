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В кафе в Волгоградской области нашли нарушения после отравления 16 человек - РИА Новости, 16.06.2026
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14:01 16.06.2026 (обновлено: 14:33 16.06.2026)
В кафе в Волгоградской области нашли нарушения после отравления 16 человек

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе в Камышине после отравления 16 человек

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В кафе в Камышине обнаружено нарушение санитарных норм после отравления 16 посетителей.
  • С 11 июня кафе закрыто на основании выявленных нарушений, материалы направлены в суд.
ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм в кафе после отравления 16 посетителей в Камышине, сообщили в региональном управлении ведомства.
Ранее СУСК РФ по региону сообщал, что в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители с признаками пищевого отравления. Согласно результатам проведенных территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. РИА Новости в правоохранительных органах сообщали, что за медпомощью обратились 16 человек, в том числе, пять детей. Возбуждено уголовное дело.
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"При проведении проверки установлено, что ИП Ким С.В. при оказании услуги общественного питания не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и требования к санитарно-техническому состоянию, содержанию производственных помещений, к реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов", - говорится в сообщении управления на платформе "Макс".
Уточняется, что в связи с выявленными нарушениями введен запрет на работу кафе с 11 июня, материалы направлены в суд.
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ПроисшествияКамышинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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