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Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики кишечных инфекций - РИА Новости, 16.06.2026
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00:14 16.06.2026
Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики кишечных инфекций

Роспотребнадзор напомнил о необходимости мыть фрукты и овощи

© iStock.com / jeffbergenЖенщина моет морковь
Женщина моет морковь - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© iStock.com / jeffbergen
Женщина моет морковь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики острых кишечных инфекций.
  • К основным мерам профилактики относятся: мытье рук, овощей и фруктов, термическая обработка мяса, птицы, яиц и рыбы, а также дезинфекция поверхностей.
  • Важно хранить сырые продукты отдельно от готовых, использовать для них разные ножи и разделочные доски, избегать покупок в местах несанкционированной торговли и регулярно проводить уборку в жилых помещениях.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Основными мерами профилактики кишечных инфекций являются мытье рук, овощей и фруктов, термическая обработка мяса, дезинфекция поверхностей, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
"Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики острых кишечных инфекций: пить только кипяченую или бутилированную воду; тщательно мыть овощи, фрукты, зелень; проводить достаточную термическую обработку мяса, птицы, яиц и рыбы", - говорится в сообщении.
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Кроме того, сырые продукты следует хранить отдельно от готовых и использовать для них разные ножи и разделочные доски. Не стоит покупать продукты в местах несанкционированной торговли. А в жилых помещениях требуется регулярно мыть и дезинфицировать поверхности.
Очень важно следить за собственной гигиеной и регулярно мыть руки, а также приучать детей к этой привычке.
"При появлении первых симптомов острой кишечной инфекции – не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь к врачу!" - подытожили в Роспотребнадзоре.
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