Роспотребнадзор назвал ситуацию по острым кишечным инфекциям стабильной

"В Российской Федерации ситуация по острым кишечным инфекциям (ОКИ) стабильная и контролируемая. Заболеваемость находится на уровне среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что причинами заболеваний чаще всего являются нарушения технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, несоблюдение сроков годности и пренебрежение личной гигиеной во время приготовления и употребления пищи.