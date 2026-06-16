Глава Рособрнадзора развеял миф о низком уровне знаний "поколения ЕГЭ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что миф о низком уровне подготовки и знаний у «поколения ЕГЭ» не соответствует действительности.
- По его словам, «поколение ЕГЭ» создает сегодня высокотехнологичные производства.
- Музаев рассказал, что на космодроме Восточный и Амурском газоперерабатывающем заводе в основном работает «поколение ЕГЭ».
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Миф о якобы низком уровне подготовки и знаний у "поколения ЕГЭ" не соответствует действительности, потому что именно эти люди создают сегодня высокотехнологичные производства, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Поколение ЕГЭ" создает сейчас высокотехнологичные производства. "Отцы и дети" - это классика, всегда родители считают, что на них закончилось развитие государства. Нет, я еще раз говорю: посещая субъекты, находясь на разных совершенно по направлениям предприятиях, в университетах, научных учреждениях, ты видишь везде молодых людей до 35 лет, и ты понимаешь, что это ребята, которые уже сдавали ЕГЭ", - сказал Музаев.
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Он рассказал, что недавно был в Амурской области, где посетил космодром Восточный и Амурский газоперерабатывающий завод.
"Знаете, кто там работает, в основном строит и создает это все? Фактически "поколение ЕГЭ", - отметил глава Рособрнадзора, подчеркнув, что верит и в молодое поколение.
Ранее Музаев заявил РИА Новости, что ЕГЭ-2027 состоится без серьезных изменений. Ведомство не планирует отменять аттестацию.
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