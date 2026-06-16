Глава Рособрнадзора развеял миф о низком уровне знаний "поколения ЕГЭ"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Миф о якобы низком уровне подготовки и знаний у "поколения ЕГЭ" не соответствует действительности, потому что именно эти люди создают сегодня высокотехнологичные производства, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.