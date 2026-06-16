В "Роснано" рассказали о проблемных старых сделках

Краткий пересказ от РИА ИИ Некоторые старые проекты "Роснано" изначально не были нацелены на полноценное завершение, а значимая часть их финансирования выводилась за рубеж.

Топ-менеджмент "Роснано" считает принципиальным вопросом возврат контроля над ранним риском, затратами, интеллектуальным капиталом и правами на активы, которые оказывались во внешнем периметре.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Некоторые старые проекты "Роснано" изначально не были нацелены на полноценное завершение, а значимая часть их финансирования выводилась за рубеж - компании сейчас важно с этим разобраться, чтобы не легализовать такую практику в будущем, рассказал управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

"В ряде проектов воспроизводилась одна и та же логика. Государственная компания входила в проект на самой рискованной, венчурной стадии, брала на себя ранний технологический и рыночный риск, за свой счет исправляла допущенные ошибки, помогала формировать рынок и структурировала инвестиции", - сказал он в интервью "Коммерсанту".

Маричев отметил, что это нормальная роль института развития. "Однако в отдельных случаях проект изначально не был нацелен на полноценное завершение, а значимая часть средств выводилась, в том числе за рубеж. Кроме этого результатом некоторых таких историй становился отказ от российских научных школ в пользу устаревших западных технологий", - добавил он.

При этом топ-менеджер добавил, что в ряде старых историй внешняя юрисдикция переставала быть просто техническим инструментом и становилась способом размыть управляемость и вывести прибыль.

"В презентациях это выглядело современно: гибкие международные инструменты, доступ к рынкам, капиталу и технологиям. На практике компания слишком часто получала другую картину: ранний риск и затраты оставались в российском контуре, а значимая часть стоимости, интеллектуального капитала и прав на актив оказывалась во внешнем периметре. Для государственной компании это не второстепенный, а принципиальный вопрос", - указал Маричев.

Кроме того, в ряде случаев прежняя модель поощряла не столько результат, сколько его удобную упаковку, указал топ-менеджер. "И это одна из причин, почему новая команда так жестко относится к качеству отчетности, переоценкам, источникам роста и самой логике управленческих стимулов", - указал он.

Он подчеркнул, что сейчас топ-менеджмент разбирает последствия прежних решений, эффект которых компания и государство ощущают до сих пор. "Если государственная компания видит ущерб, потерю контроля, выведенную стоимость или размытый патентный и корпоративный контур и делает вид, что это просто историческая погрешность, она легализует такую практику на будущее. Для нас это было неприемлемо", - пояснил управляющий директор "Роснано".