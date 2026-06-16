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В "Роснано" рассказали о восстановлении старых проектов - РИА Новости, 16.06.2026
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10:53 16.06.2026 (обновлено: 12:45 16.06.2026)
В "Роснано" рассказали о восстановлении старых проектов

Маричев: "Роснано" за 5 лет восстановило старые проекты на 100 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип "Роснано"
Логотип Роснано - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда "Роснано" за последние пять лет восстанавливала проекты, имеющие технологический и экономический смысл, и суммарный эффект этой работы превысил 100 миллиардов рублей.
  • Среди восстановленных активов — крупное химическое предприятие в Центральном федеральном округе и производство специальных материалов в Сибирском федеральном округе.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В последние пять лет команда "Роснано" сосредоточилась на восстановлении проектов, которые имели технологический и экономический смысл, и это принесло более 100 миллиардов рублей, рассказал управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.
"На протяжении почти пяти лет новая команда действовала не как ликвидатор, а как восстановитель. Мы пытались вытащить то, что еще имело технологический и экономический смысл: довести проблемные проекты до более зрелого состояния, вернуть им стоимость, восстановить управляемость активов, которые многие были готовы списать. <…> Суммарный эффект этой работы для группы составил свыше 100 миллиардов рублей", — сказал он в интервью "Коммерсанту".
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Среди таких активов Маричев назвал крупное химическое предприятие в Центральном федеральном округе и производство специальных материалов в Сибири.
"Если бы наша задача сводилась только к искам и уголовным делам, это была бы тупиковая стратегия. Мы параллельно восстанавливали ликвидность, возвращали управляемость и доводили до более зрелого состояния те активы, у которых сохранялся технологический и рыночный смысл. В одном из таких кейсов — на производственном активе, который в прошлом году был возвращен в рабочий контур компании после глубокого акционерного конфликта, — стоимость за год выросла более чем на треть", — добавил топ-менедежер.
По его словам, такой подход позволил вывести "Роснано" на положительную ликвидность и по итогам 2025 года показать по РСБУ чистую прибыль в 4,96 миллиарда рублей. Помимо этого, компания смогла закрыть значительную часть неорганического и непропорционального долга, который висел на ней.
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