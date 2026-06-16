В "Роснано" рассказали о восстановлении старых проектов

Краткий пересказ от РИА ИИ Команда "Роснано" за последние пять лет восстанавливала проекты, имеющие технологический и экономический смысл, и суммарный эффект этой работы превысил 100 миллиардов рублей.

Среди восстановленных активов — крупное химическое предприятие в Центральном федеральном округе и производство специальных материалов в Сибирском федеральном округе.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В последние пять лет команда "Роснано" сосредоточилась на восстановлении проектов, которые имели технологический и экономический смысл, и это принесло более 100 миллиардов рублей, рассказал управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

"На протяжении почти пяти лет новая команда действовала не как ликвидатор, а как восстановитель. Мы пытались вытащить то, что еще имело технологический и экономический смысл: довести проблемные проекты до более зрелого состояния, вернуть им стоимость, восстановить управляемость активов, которые многие были готовы списать. <…> Суммарный эффект этой работы для группы составил свыше 100 миллиардов рублей", — сказал он в интервью "Коммерсанту".

Среди таких активов Маричев назвал крупное химическое предприятие в Центральном федеральном округе и производство специальных материалов в Сибири.

"Если бы наша задача сводилась только к искам и уголовным делам, это была бы тупиковая стратегия. Мы параллельно восстанавливали ликвидность, возвращали управляемость и доводили до более зрелого состояния те активы, у которых сохранялся технологический и рыночный смысл. В одном из таких кейсов — на производственном активе, который в прошлом году был возвращен в рабочий контур компании после глубокого акционерного конфликта, — стоимость за год выросла более чем на треть", — добавил топ-менедежер.