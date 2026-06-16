ПВО сбила две ракеты "Фламинго" и 491 БПЛА ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 491 беспилотник ВСУ.
- Также были сбиты две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 12 управляемых авиационных бомб.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 491 беспилотник и две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" и 491 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
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