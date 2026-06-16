Расчеты ПВО уничтожили 73 БПЛА в Харьковской и Сумской областях

«

"В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск "Север" в ночное время суток был обнаружен пролет 73 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов", – сообщили агентству в группировке войск.