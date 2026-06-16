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Расчеты ПВО уничтожили 73 БПЛА в Харьковской и Сумской областях - РИА Новости, 16.06.2026
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Расчеты ПВО уничтожили 73 БПЛА в Харьковской и Сумской областях

Расчеты ПВО "Севера" уничтожили 73 БПЛА в Харьковской и Сумской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские расчеты ПВО уничтожили 73 беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • Пролет беспилотников был обнаружен расчетами радиолокационных станций группировки войск "Север".
КУРСК, 16 июн – РИА Новости. Российские расчеты противовоздушной обороны уничтожили 73 направленных на приграничные регионы РФ беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
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"В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск "Север" в ночное время суток был обнаружен пролет 73 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов", – сообщили агентству в группировке войск.
Уточняется, что в результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ.
"Войска противовоздушной обороны группировки войск "Север" круглосуточно прикрывают позиции российских войск и продвижение штурмовых подразделений, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", – добавил он.
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