Расчеты ПВО уничтожили 73 БПЛА в Харьковской и Сумской областях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские расчеты ПВО уничтожили 73 беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
- Пролет беспилотников был обнаружен расчетами радиолокационных станций группировки войск "Север".
КУРСК, 16 июн – РИА Новости. Российские расчеты противовоздушной обороны уничтожили 73 направленных на приграничные регионы РФ беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
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"В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск "Север" в ночное время суток был обнаружен пролет 73 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов", – сообщили агентству в группировке войск.
Уточняется, что в результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ.
"Войска противовоздушной обороны группировки войск "Север" круглосуточно прикрывают позиции российских войск и продвижение штурмовых подразделений, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", – добавил он.