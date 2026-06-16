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Путин проведет десять двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН - РИА Новости, 16.06.2026
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18:05 16.06.2026 (обновлено: 18:10 16.06.2026)
Путин проведет десять двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН

РИА Новости: Путин проведет десять встреч на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин планирует провести десять международных двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • В саммите примут участие делегации всех одиннадцати стран-членов АСЕАН, и у Путина запланированы двусторонние встречи с представителями девяти из них.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует провести десять международных двусторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН, который состоится в Казани, подсчитал корреспондент РИА Новости.
В саммите примут участие делегации всех одиннадцати стран-членов АСЕАН. Как следует из материалов Кремля, которые есть в распоряжении РИА Новости, у российского лидера запланированы двусторонние встречи с представителями девяти из них.
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В числе высоких гостей, с которыми планирует встретиться Путин - президент Филиппин Фердинанд Маркос, султан Брунея-Даруссалама Хассанал Болкиах, премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Также ожидаются встречи российского лидера с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, премьер-министром Восточного Тимора Шананой Гужмао.
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Кроме того, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин в Казани примет главу МИД Турции Хакана Фидана. По словам Ушакова, Фидан, который находится с визитом в Москве, попросил о встрече с Путиным, и эта просьба была удовлетворена.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. На полях саммита 17 июня состоится деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН
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