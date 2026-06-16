Путин проведет десять двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует провести десять международных двусторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН, который состоится в Казани, подсчитал корреспондент РИА Новости.

В саммите примут участие делегации всех одиннадцати стран-членов АСЕАН. Как следует из материалов Кремля, которые есть в распоряжении РИА Новости, у российского лидера запланированы двусторонние встречи с представителями девяти из них.