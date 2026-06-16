"Это не ширпотреб". Прибалтика впала в истерику из-за России

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Светлана Медведева. Кричат о разрыве с Россией, но на деле зависят от очень многих ее товаров. О том, без чего "балтийские тигры" долго не протянут, — в материале РИА Новости.

С глаз долой

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что хочет разорвать торговые связи с Россией и Белоруссией. Он назвал их "ненужными, только ухудшающими ситуацию". По его поручению этим вопросом займется глава МИД Байба Браже в координации с Брюсселем.

Но вопрос непростой. В частности, латвийская фарминдустрия не готова быстро переключиться на другой рынок.

С 2022 года подобных инициатив в Прибалтийских странах выдвигалось немало. Так, спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призывала бойкотировать российские товары, а президент Эстонии Алар Карис просил ЕС рассмотреть возможность полного торгового эмбарго в отношении Москвы.

"Для безопасности и независимости Эстонии, Латвии и Литвы будет лучше, если мы уменьшим любую зависимость от России", — пояснял он.

Но действительно ли это пойдет на пользу?

© Sputnik / Стрингер Перейти в медиабанк Флаги Латвии, Литвы и Эстонии © Sputnik / Стрингер Перейти в медиабанк Флаги Латвии, Литвы и Эстонии

От чего зависимы

По словам генерального директора компании "ДА-Консалтинг" Даниила Тюня, для Латвии, Литвы, Эстонии важны несколько узких товарных ниш российского импорта и собственного экспорта.

"В агросекторе и химии весь ЕС еще зависит от российских и белорусских удобрений. Даже вводили новые пошлины, потому что эти поставки сохранялись и влияли на рынок. По металлам и отдельным химическим продуктам зависимость тоже не нулевая", — говорит эксперт.

По данным литовских СМИ, с 2022 года до конца первого квартала 2025-го Литва закупила у России аммиака на 157,3 миллиона евро. Это основное сырье для производства азотной кислоты, солей аммония, нитратов (солей азотной кислоты), азотных удобрений, красок, взрывчатых веществ и фармацевтической промышленности.

Также в прошлом году Эстония увеличила закупки российского титана до 4,9 миллиона евро — максимум с 2017-го.

Помимо прочего, в 2025 году Эстония и Латвия вошли в первую тройку лидеров — импортеров мелассы, побочного продукта свеклосахарного производства, необходимого при изготовлении хлебопекарных и кормовых дрожжей, пищевых кислот, этилового спирта и используемого в химической, фармацевтической и комбикормовой промышленности. Также применяется в качестве добавки в корм сельскохозяйственных животных. По информации "Агроэкспорта", в 2025-м Эстония приобрела мелассы более чем на четыре миллиона долларов, Латвия — на 3,5.

"То есть реальные болезненные категории для Прибалтики — это не ширпотреб, а сырье для промышленности и агросектора плюс отдельные транзитные и торговые цепочки", — подчеркивает Тюнь.

Сто раз подумать

Потеря российского рынка грозит фармацевтике, продовольственной отрасли, отдельным машиностроительным и химическим позициям, логистике, транзиту.

Здесь эффект двойной: компании теряют выручку и одновременно вынуждены переходить на рынки, где конкуренция выше, а маржа ниже.

"Заменить российское направление сложно: в ЕС рынок более насыщенный, требования жестче, и зайти в другие страны быстро не получится", — добавляет эксперт.

И уточняет: для малых открытых экономик это означает замедление роста, меньшую промышленную рентабельность и большее число точечных банкротств в уязвимых нишах.

Несколько лет назад Банк Латвии подсчитал, что разрыв экономических связей с Россией обойдется стране в два процента ВВП.

"Одно дело — громкие политические заявления, совсем другое — их реализация в экономике. Полное обнуление возможно, но ценой увеличения себестоимости, потери части экспорта и усиления давления на слабые отрасли", — заключает Тюнь.