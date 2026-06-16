В Национальной спортивной премии появилась номинация "Спортивный вызов"

Также в список номинаций включена награда "Во благо спорта" за благотворительную деятельность в сфере детско-юношеского спорта. Номинация "Спортивный парнас" за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни переименована в "Голос спорта". Этой наградой теперь будут отмечать не только журналистов и редакции, но и спортивных блогеров.