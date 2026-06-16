Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Национальной спортивной премии появилась номинация "Спортивный вызов" для участников боевых действий, достигших высоких спортивных результатов.
- Денежный приз за победу в каждой номинации увеличен с 1 до 1,5 млн рублей, введены денежные поощрения за второе и третье места — 1 млн рублей и 500 тыс рублей соответственно.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Национальной спортивной премии появилась номинация "Спортивный вызов" для участников боевых действий, достигших высоких спортивных результатов, сообщил в Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев со ссылкой на постановление правительства.
Также в список номинаций включена награда "Во благо спорта" за благотворительную деятельность в сфере детско-юношеского спорта. Номинация "Спортивный парнас" за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни переименована в "Голос спорта". Этой наградой теперь будут отмечать не только журналистов и редакции, но и спортивных блогеров.
Денежный приз за победу в каждой номинации увеличен с 1 до 1,5 млн рублей, введено денежное поощрение за второе и третье места - 1 млн рублей и 500 тыс рублей соответственно.
Церемония вручения Национальной спортивной премии проводится с 2010 года. В последние годы постоянным местом ее проведения стал парадный зал императрицы Елизаветы в исторической усадьбе Разумовского, где располагается Минспорт России и Государственный музей спорта.