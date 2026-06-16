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В России изменились правила предоставления льгот детям погибших военных - РИА Новости, 16.06.2026
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01:25 16.06.2026
В России изменились правила предоставления льгот детям погибших военных

Правительство продлило период выплаты пособий детям погибших военных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России продлило период выплаты некоторых компенсаций и пособий для детей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, если они уже достигли совершеннолетия и окончили школу.
  • Теперь меры поддержки будут распространяться и на совершеннолетних детей, которые уже окончили школу, но еще не успели продолжить свое образование.
  • Период выплаты компенсаций и пособий продлевается до 1 сентября года, в котором завершено обучение, и изменения коснутся всех правоотношений, возникших с 26 декабря 2025 года.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство России продлило период выплаты некоторых компенсаций и пособий для детей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, если они уже достигли совершеннолетия и окончили школу, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Изменения внесены в правила предоставления ежемесячных пособий детям погибших военных и сотрудников ряда ведомств, в том числе органов уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков и таможенных органов. Также изменился порядок предоставления еще ряда выплат. Среди таких льгот, например, компенсации расходов на ЖКХ и ремонт индивидуальных жилых домов.
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Раньше эти меры поддержки распространялись только на несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, получивших инвалидность до достижения этого возраста, и детей до 23 лет в случае обучения по очной форме.
Согласно внесенным изменениям, теперь на те же меры поддержки смогут рассчитывать и совершеннолетние дети, которые уже окончили школу, но еще не успели продолжить свое образование. Согласно документу, период выплаты компенсаций и пособий для них продлевается "до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение".
Эти изменения коснутся всех правоотношений, которые возникли с 26 декабря 2025 года.
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