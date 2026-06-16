В станице Полтавской ликвидировали пожар на нефтебазе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на нефтебазе в станице Полтавской ликвидирован.
- В ликвидации возгорания было задействовано 63 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России.
КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в станице Полтавской в Краснодарском крае, произошедший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщает оперативный штаб региона.
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"Пожар, произошедший из-за падения обломков БПЛА в станице Полтавской Красноармейского района, ликвидировали", - говорится в сообщении.