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Посольство России в Финляндии помогает российским морякам с судна Fitburg - РИА Новости, 16.06.2026
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18:51 16.06.2026
Посольство России в Финляндии помогает российским морякам с судна Fitburg

Посольство РФ в Финляндии содействует российским морякам с судна Fitburg

© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииЗдание Посольства Российской Федерации в Финляндии
Здание Посольства Российской Федерации в Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Здание Посольства Российской Федерации в Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Финляндии задержали грузовое судно Fitburg с восемью гражданами России на борту за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе.
  • Три россиянина — капитан и два помощника — остаются в Финляндии под запретом на выезд, им оказывают содействие консульские сотрудники посольства России.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Консульские сотрудники посольства России оказывают содействие остающимся в Финляндии под запретом на выезд российским морякам с судна Fitburg, контролируют соблюдение процессуальных прав российских граждан, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.
В декабре 2025 года власти Финляндии задержали грузовое судно Fitburg с восемью гражданами России на борту за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина - капитан и два помощника - все еще остаются в стране под запретом на выезд.
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"Консульские сотрудники посольства оказывают необходимое содействие морякам, задержанным финской стороной", - сообщили агентству в дипмиссии.
В посольстве добавили, что дипломаты контролируют соблюдение процессуальных прав российских граждан, включая предоставление им услуг адвокатов и переводчиков, помогают в решении возникающих бытовых вопросов.
"В настоящий момент члены экипажа судна проживают в одной из гостиниц в Хельсинки", - сообщили в посольстве.
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