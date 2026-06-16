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Посольство России в Финляндии помогает российским морякам с судна Fitburg

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Финляндии задержали грузовое судно Fitburg с восемью гражданами России на борту за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе.

Три россиянина — капитан и два помощника — остаются в Финляндии под запретом на выезд, им оказывают содействие консульские сотрудники посольства России.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Консульские сотрудники посольства России оказывают содействие остающимся в Финляндии под запретом на выезд российским морякам с судна Fitburg, контролируют соблюдение процессуальных прав российских граждан, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.

В декабре 2025 года власти Финляндии задержали грузовое судно Fitburg с восемью гражданами России на борту за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе . В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина - капитан и два помощника - все еще остаются в стране под запретом на выезд.

"Консульские сотрудники посольства оказывают необходимое содействие морякам, задержанным финской стороной", - сообщили агентству в дипмиссии.

В посольстве добавили, что дипломаты контролируют соблюдение процессуальных прав российских граждан, включая предоставление им услуг адвокатов и переводчиков, помогают в решении возникающих бытовых вопросов.