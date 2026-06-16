Полянский: изменения, предлагаемые накануне выборов в БиГ, несут риски

Краткий пересказ от РИА ИИ Проведение всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине 4 октября сопряжено с рисками дестабилизации, считает Дмитрий Полянский.

Риски возникают из-за спорных изменений в избирательном законодательстве, включая введение электронных процедур.

Ситуация требует особого внимания из-за хрупкого равновесия, заложенного Дейтонскими соглашениями.

ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Проведение всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине, запланированных на 4 октября, сопряжено с рисками дестабилизации на фоне спорных изменений в избирательном законодательстве и отсутствия консенсуса вокруг них, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По словам Полянского , особую обеспокоенность вызывают введенные в избирательный процесс электронные процедуры, к которым имеются вопросы у заметной части политических сил страны. "Риски возникают прежде всего в контексте проведения всеобщих выборов. С учетом неоднозначных изменений в законодательстве и введения электронных процедур, которые не пользуются консенсусной поддержкой в обществе, а в Республике Сербской - особенно, существуют риски дестабилизации обстановки", - сказал он.

Дипломат отметил, что ситуация требует особого внимания с учетом внутреннего устройства страны и баланса, сформированного после окончания конфликта. "У Боснии и Герцеговины очень сложная история и очень хрупкое равновесие, заложенное Дейтонскими соглашениями. Нарушить его очень легко", - подчеркнул он.

По словам постпреда РФ при ОБСЕ, дополнительным фактором риска может стать игнорирование позиции одного из субъектов страны при принятии решений. "Если мнение одного из субъектов будет игнорироваться и ему будут навязываться решения, которые он не поддерживает, это может сыграть крайне дестабилизирующую роль для Боснии и Герцеговины", - заявил Полянский.