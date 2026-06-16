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Полянский: изменения, предлагаемые накануне выборов в БиГ, несут риски - РИА Новости, 16.06.2026
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22:54 16.06.2026
Полянский: изменения, предлагаемые накануне выборов в БиГ, несут риски

Полянский: изменения, предлагаемые накануне выборов в БиГ, сопряжены с рисками

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проведение всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине 4 октября сопряжено с рисками дестабилизации, считает Дмитрий Полянский.
  • Риски возникают из-за спорных изменений в избирательном законодательстве, включая введение электронных процедур.
  • Ситуация требует особого внимания из-за хрупкого равновесия, заложенного Дейтонскими соглашениями.
ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Проведение всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине, запланированных на 4 октября, сопряжено с рисками дестабилизации на фоне спорных изменений в избирательном законодательстве и отсутствия консенсуса вокруг них, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Такую оценку дипломат дал по итогам инспекции Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, которая проходила с 13 по 16 июня, а также проведенных в ходе визита встреч, в том числе с председателем ведущей политической партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком.
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По словам Полянского, особую обеспокоенность вызывают введенные в избирательный процесс электронные процедуры, к которым имеются вопросы у заметной части политических сил страны. "Риски возникают прежде всего в контексте проведения всеобщих выборов. С учетом неоднозначных изменений в законодательстве и введения электронных процедур, которые не пользуются консенсусной поддержкой в обществе, а в Республике Сербской - особенно, существуют риски дестабилизации обстановки", - сказал он.
Дипломат отметил, что ситуация требует особого внимания с учетом внутреннего устройства страны и баланса, сформированного после окончания конфликта. "У Боснии и Герцеговины очень сложная история и очень хрупкое равновесие, заложенное Дейтонскими соглашениями. Нарушить его очень легко", - подчеркнул он.
По словам постпреда РФ при ОБСЕ, дополнительным фактором риска может стать игнорирование позиции одного из субъектов страны при принятии решений. "Если мнение одного из субъектов будет игнорироваться и ему будут навязываться решения, которые он не поддерживает, это может сыграть крайне дестабилизирующую роль для Боснии и Герцеговины", - заявил Полянский.
Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине должны пройти 4 октября. В ходе кампании одной из наиболее обсуждаемых тем стали изменения в избирательном законодательстве, предусматривающие расширение использования электронных процедур при регистрации избирателей и подсчете голосов.
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