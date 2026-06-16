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Полянский: Москва обеспокоена игнорированием позиции Республики Сербской - РИА Новости, 16.06.2026
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22:07 16.06.2026
Полянский: Москва обеспокоена игнорированием позиции Республики Сербской

Полянский: Россия обеспокоена игнорированием позиции Республики Сербской

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Позиция Республики Сербской по ключевым вопросам устройства Боснии и Герцеговины зачастую игнорируется, а на ее руководство оказывается давление, заявил Дмитрий Полянский.
  • Полянский отметил, что есть разногласия вокруг принятия решений в рамках политической системы в Боснии и Герцеговине, которые должны приниматься представителями трех государствообразующих народов, но зачастую не в интересах Республики Сербской.
ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Москву беспокоит то, что позиция Республики Сербской по ключевым вопросам устройства Боснии и Герцеговины зачастую игнорируется, а на ее руководство оказывается давление, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Нас больше всего беспокоит тот факт, что позиция Республики Сербской по ключевым вопросам функционирования Боснии и Герцеговины зачастую игнорируется, на ее руководство оказывается давление и нет стремления услышать ее точку зрения", - сказал он по итогам встречи с председателем ведущей политической партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком.
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В качестве примеров он привел имущественные и политические споры. "Есть вопросы собственности, в том числе собственности Сербской православной церкви, которую пытаются переписать, в том числе с подачи высокого представителя", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что есть "очевидное давление" на того же Додика, который "многим силам в Европе неугоден". "Это вылилось в весьма сомнительные законодательные и уголовные претензии к нему", - отметил Полянский.
По его словам, видна тенденция давления на руководство Республики Сербской, в том числе в преддверии выборов, которые пройдут в октябре.
Полянский также указал на разногласия вокруг принятия решений в рамках политической системы в БиГ. "Решения, которые должны приниматься представителями трех государствообразующих народов - сербов, хорватов и бошняков, - зачастую принимаются не в интересах Республики Сербской. Возражения ее представителей нередко остаются без внимания", - отметил Постпред РФ.
Он также отметил, что обсудил с Додиком взаимодействие Республики с международными структурами. По словам российского дипломата, это была "очень продуктивная встреча". "Я подробно объяснил наши подходы к работе в ОБСЕ и нашу позицию по вопросам европейской безопасности", - отметил постпред РФ.
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В миреРеспублика СербскаяРоссияБосния и ГерцеговинаДмитрий ПолянскийМилорад ДодикОБСЕ
 
 
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