Полянский: Москва обеспокоена игнорированием позиции Республики Сербской

ВЕНА, 16 июн - РИА Новости. Москву беспокоит то, что позиция Республики Сербской по ключевым вопросам устройства Боснии и Герцеговины зачастую игнорируется, а на ее руководство оказывается давление, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.