В Красноярске полицейский попал в больницу, преследуя байкера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярске полицейский попал в ДТП при преследовании нарушителя на мотоцикле без номеров.
- Сотрудник полиции получил травмы и был госпитализирован после столкновения патрульного мотоцикла с автомобилем Haval.
КРАСНОЯРСК, 16 июн – РИА Новости. Полицейский попал в ДТП в Красноярске, преследуя нарушителя на мотоцикле, его госпитализировали, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, в понедельник в Центральном районе Красноярска сотрудники мотовзвода полка ДПС попытались остановить водителя кроссового мотоцикла без номеров. Однако байкер увеличил скорость и стал скрываться по дороге с односторонним движением, двигаясь во встречном направлении.
В ведомстве уточняют, что в настоящее время по факту инцидента назначена проверка. Также организованы мероприятия по розыску водителя кроссового мотоцикла.