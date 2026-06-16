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В Красноярске полицейский попал в больницу, преследуя байкера - РИА Новости, 16.06.2026
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10:27 16.06.2026
В Красноярске полицейский попал в больницу, преследуя байкера

В Красноярске полицейский попал в больницу, преследуя нарушителя на мотоцикле

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске полицейский попал в ДТП при преследовании нарушителя на мотоцикле без номеров.
  • Сотрудник полиции получил травмы и был госпитализирован после столкновения патрульного мотоцикла с автомобилем Haval.
КРАСНОЯРСК, 16 июн – РИА Новости. Полицейский попал в ДТП в Красноярске, преследуя нарушителя на мотоцикле, его госпитализировали, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, в понедельник в Центральном районе Красноярска сотрудники мотовзвода полка ДПС попытались остановить водителя кроссового мотоцикла без номеров. Однако байкер увеличил скорость и стал скрываться по дороге с односторонним движением, двигаясь во встречном направлении.
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"Во время движения в районе дома № 110 по проспекту Мира произошло столкновение патрульного мотоцикла с автомобилем Haval, который двигался во встречном направлении. Полицейский получил травмы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что в настоящее время по факту инцидента назначена проверка. Также организованы мероприятия по розыску водителя кроссового мотоцикла.
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