В Красноярске полицейский попал в больницу, преследуя байкера

КРАСНОЯРСК, 16 июн – РИА Новости. Полицейский попал в ДТП в Красноярске, преследуя нарушителя на мотоцикле, его госпитализировали, сообщает краевой главк МВД.

В ведомстве уточняют, что в настоящее время по факту инцидента назначена проверка. Также организованы мероприятия по розыску водителя кроссового мотоцикла.