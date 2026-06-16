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Волонтеры рассказали о поисках двух пропавших девочек в Петрозаводске - РИА Новости, 16.06.2026
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13:25 16.06.2026 (обновлено: 14:39 16.06.2026)
Волонтеры рассказали о поисках двух пропавших девочек в Петрозаводске

Более 10 волонтеров отряда "ЛизаАлерт" ищут 2 пропавших девочек в Петрозаводске

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более десяти волонтеров поискового отряда "ЛизаАлерт" ищут двух пропавших девочек в Петрозаводске.
  • Волонтеры опрашивают свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Более десяти волонтеров "ЛизаАлерт" ищут двух пропавших девочек в Петрозаводске, рассказали РИА Новости в пресс-службе поискового отряда в Карелии.
«

"На данный момент выехало 10-12 человек. Они опрашивают свидетелей, тех кто мог видеть девочек вчера, просматривают камеры видеонаблюдения", — сказала собеседница агентства.

Накануне две сестры семи и 12 лет ушли из дома и не вернулись. Последний раз их видели около девяти часов вечера на карьере в микрорайоне Ключевая в компании других подростков.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, девочки воспитываются в приемной семье, откуда не раз сбегали в центр помощи детям "Надежда". Их мать лишена родительских прав, а отца нет.
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