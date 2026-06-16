Волонтеры рассказали о поисках двух пропавших девочек в Петрозаводске

Краткий пересказ от РИА ИИ Более десяти волонтеров поискового отряда "ЛизаАлерт" ищут двух пропавших девочек в Петрозаводске.

Волонтеры опрашивают свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Более десяти волонтеров "ЛизаАлерт" ищут двух пропавших девочек в Петрозаводске, рассказали РИА Новости в пресс-службе поискового отряда в Карелии.

« "На данный момент выехало 10-12 человек. Они опрашивают свидетелей, тех кто мог видеть девочек вчера, просматривают камеры видеонаблюдения", — сказала собеседница агентства.

Накануне две сестры семи и 12 лет ушли из дома и не вернулись. Последний раз их видели около девяти часов вечера на карьере в микрорайоне Ключевая в компании других подростков.