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Пропавшую в Бурятии жительницу Иркутска нашли спустя шесть суток - РИА Новости, 16.06.2026
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16:27 16.06.2026
Пропавшую в Бурятии жительницу Иркутска нашли спустя шесть суток

Сиденов: пропавшая в Бурятии жительница Иркутска нашлась спустя 6 суток

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пропавшую в Бурятии жительницу Иркутска нашли живой.
  • Женщину искали пять суток до того, как она была найдена.
УЛАН-УДЭ, 16 июн - РИА Новости. Пропавшая в Бурятии жительница Иркутска нашлась через 6 суток после исчезновения, сообщил РИА Новости региональный представитель поискового отряда "Лиза Алерт" в Бурятии Владимир Сиденов.
Ранее Сиденов сообщал РИА Новости, что пропавшую 10 июня жительницу Иркутска пятые сутки ищут в Бурятии. По данным Telegram-канала Baza, девушка занимается продажей запчастей для спецтехники и автомобилей и приехала в Улан-Удэ, где должна была встретиться с конкретным человеком, но поменяла свой маршрут - села на рейсовый микроавтобус и уехала в другом направлении.
"Анастасия найдена, жива", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
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