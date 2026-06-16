Пропавшую в Бурятии жительницу Иркутска нашли спустя шесть суток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пропавшую в Бурятии жительницу Иркутска нашли живой.
- Женщину искали пять суток до того, как она была найдена.
УЛАН-УДЭ, 16 июн - РИА Новости. Пропавшая в Бурятии жительница Иркутска нашлась через 6 суток после исчезновения, сообщил РИА Новости региональный представитель поискового отряда "Лиза Алерт" в Бурятии Владимир Сиденов.
Ранее Сиденов сообщал РИА Новости, что пропавшую 10 июня жительницу Иркутска пятые сутки ищут в Бурятии. По данным Telegram-канала Baza, девушка занимается продажей запчастей для спецтехники и автомобилей и приехала в Улан-Удэ, где должна была встретиться с конкретным человеком, но поменяла свой маршрут - села на рейсовый микроавтобус и уехала в другом направлении.
"Анастасия найдена, жива", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.