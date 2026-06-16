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Синоптик рассказал, сколько продлятся дожди в Москве - РИА Новости, 16.06.2026
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19:23 16.06.2026
Синоптик рассказал, сколько продлятся дожди в Москве

Голубев: небольшие дожди в Москве будут идти практически всю неделю

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве практически всю неделю будут идти небольшие дожди, а температура воздуха достигнет +25 градусов только на выходных.
  • Интенсивность дождей будет постепенно уменьшаться к понедельнику, так как циклон сместится на север.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Небольшие дожди будут идти практически всю неделю в столице, а температура воздуха достигнет отметки в +25 градусов только на выходных, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Местами грозы и небольшие дожди сохранятся практически всю неделю в Москве. При этом будут прояснения и к выходным температура воздуха повысится до +25 градусов тепла", - рассказал синоптик.
Он добавил, что интенсивность дождей будет постепенно уменьшаться к понедельнику.
"До конца недели циклон будет постепенно смещаться на север, уменьшая с каждым днем интенсивность дождей", - пояснил Голубев.
Синоптик напомнил, что, по данным Гидрометцентра, местами грозы пройдут в столице во вторник, среду и пятницу.
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ОбществоМоскваРоссияГидрометцентрАлександр Голубев (метеоролог)
 
 
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