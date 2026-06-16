Синоптик рассказал, сколько продлятся дожди в Москве

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Небольшие дожди будут идти практически всю неделю в столице, а температура воздуха достигнет отметки в +25 градусов только на выходных, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.