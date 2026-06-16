Синоптик рассказал, сколько продлятся дожди в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве практически всю неделю будут идти небольшие дожди, а температура воздуха достигнет +25 градусов только на выходных.
- Интенсивность дождей будет постепенно уменьшаться к понедельнику, так как циклон сместится на север.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Небольшие дожди будут идти практически всю неделю в столице, а температура воздуха достигнет отметки в +25 градусов только на выходных, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Местами грозы и небольшие дожди сохранятся практически всю неделю в Москве. При этом будут прояснения и к выходным температура воздуха повысится до +25 градусов тепла", - рассказал синоптик.
Он добавил, что интенсивность дождей будет постепенно уменьшаться к понедельнику.
"До конца недели циклон будет постепенно смещаться на север, уменьшая с каждым днем интенсивность дождей", - пояснил Голубев.
Синоптик напомнил, что, по данным Гидрометцентра, местами грозы пройдут в столице во вторник, среду и пятницу.