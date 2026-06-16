В Туле подожгли два офиса банка, подозреваемого задержали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туле произошло возгорание в двух офисах банков на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе.
- Подозреваемый в поджоге, 20-летний туляк, задержан, он заявил, что действовал под воздействием третьих лиц.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Возгорание произошло в двух офисах банка в Туле, пострадавших нет, подозреваемый задержан, сообщили УМВД по Тульской области.
Как сообщили в ведомстве, задержанный заявил, что действовал под воздействием третьих лиц.
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"В дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение о возгорании в двух офисах банков, расположенных на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Предварительно установлено, что вечером неизвестный молодой человек умышленно совершил поджог вышеуказанных помещений, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что сотрудниками полиции был задержан 20-летний туляк.
"Возгорание было быстро потушено, пострадавших нет. Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц", - добавили в ведомстве.