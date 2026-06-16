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В Туле подожгли два офиса банка, подозреваемого задержали - РИА Новости, 16.06.2026
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00:40 16.06.2026 (обновлено: 01:01 16.06.2026)
В Туле подожгли два офиса банка, подозреваемого задержали

В Туле потушили пожар в двух офисах банка, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туле произошло возгорание в двух офисах банков на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе.
  • Подозреваемый в поджоге, 20-летний туляк, задержан, он заявил, что действовал под воздействием третьих лиц.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Возгорание произошло в двух офисах банка в Туле, пострадавших нет, подозреваемый задержан, сообщили УМВД по Тульской области.
Как сообщили в ведомстве, задержанный заявил, что действовал под воздействием третьих лиц.
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"В дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение о возгорании в двух офисах банков, расположенных на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Предварительно установлено, что вечером неизвестный молодой человек умышленно совершил поджог вышеуказанных помещений, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что сотрудниками полиции был задержан 20-летний туляк.
"Возгорание было быстро потушено, пострадавших нет. Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц", - добавили в ведомстве.
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