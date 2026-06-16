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Во Владивостоке мужчина напал на подростка в подъезде после конфликта - РИА Новости, 16.06.2026
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16:10 16.06.2026
Во Владивостоке мужчина напал на подростка в подъезде после конфликта

Во Владивостоке начали проверку после нападения мужчины на 14-летнего мальчика

© Полиция Приморья/MAXМужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке
Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Полиция Приморья/MAX
Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Владивостока проверяет информацию о нанесении побоев 14-летнему мальчику мужчиной в подъезде жилого дома.
  • Законному представителю несовершеннолетнего вручат направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда здоровью ребенка.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о нанесении побоев ребенку мужчиной во Владивостоке, сообщило УМВД России по региону.
Жительница Владивостока сообщила в полицию, что мужчина нанес телесные повреждения ее 14-летнему сыну и напугал младшего ребенка.
"Установлено: несовершеннолетний шел в подъезде со своим младшим братом. Заходя в лифт, между подростком и неизвестным мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого последний нанес мальчику телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По данному факту организована проверка, законному представителю несовершеннолетнего вручат направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, добавили в УМВД.
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ПроисшествияВладивостокМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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