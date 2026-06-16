Во Владивостоке мужчина напал на подростка в подъезде после конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Владивостока проверяет информацию о нанесении побоев 14-летнему мальчику мужчиной в подъезде жилого дома.
- Законному представителю несовершеннолетнего вручат направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда здоровью ребенка.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о нанесении побоев ребенку мужчиной во Владивостоке, сообщило УМВД России по региону.
Жительница Владивостока сообщила в полицию, что мужчина нанес телесные повреждения ее 14-летнему сыну и напугал младшего ребенка.
"Установлено: несовершеннолетний шел в подъезде со своим младшим братом. Заходя в лифт, между подростком и неизвестным мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого последний нанес мальчику телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По данному факту организована проверка, законному представителю несовершеннолетнего вручат направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, добавили в УМВД.