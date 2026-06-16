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В Калужской области будут судить подростков за попытку поджога синагоги - РИА Новости, 16.06.2026
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12:02 16.06.2026
В Калужской области будут судить подростков за попытку поджога синагоги

В Калужской области двух подростков будут судить за попытку поджога синагоги

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двух подростков 15 и 16 лет будут судить в Калужской области за попытку поджога здания, используемого в качестве синагоги.
  • Они создали сообщество для совершения преступлений на почве национальной и религиозной ненависти.
  • В ночное время 13 августа 2025 года злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, причинив материальный ущерб, но никто не пострадал.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Двух подростков 15 и 16 лет будут судить в Калужской области за попытку поджога здания, используемого в качестве синагоги, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Калужской области два подростка предстанут перед судом за создание экстремистского сообщества и поджог дома. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает во вторник СУСК по Калужской области.
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В ходе расследования установлено, что 15-летний подросток из Москвы и 16-летний из Брянской области познакомились в соцсетях и решили создать сообщество для совершения преступлений на почве национальной и религиозной ненависти. Они встретились в Москве и договорились поджечь здание, используемое для проведения культурных и религиозных мероприятий.
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"В ночное время 13 августа 2025 года злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, причинив материальный ущерб. Во время происшествия люди в доме отсутствовали, никто не пострадал", - информирует следственное управление.
В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что поврежденное поджогом здание – частный жилой дом по улице Графской в Обнинске, используемый под синагогу.
Тринадцатого августа прошлого года в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара подтверждали РИА Новости, что ночью в Обнинске неизвестные попытались поджечь синагогу, бросив не менее трех бутылок с зажигательной смесью, был поврежден вход в здание.
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