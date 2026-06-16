Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области задержали агента военной разведки Украины - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 16.06.2026 (обновлено: 09:50 16.06.2026)
В Оренбургской области задержали агента военной разведки Украины

ФСБ задержала оренбуржца, передававшего данные военной разведке Украины

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбургской области задержан юноша, который передал военной разведке Украины сведения о критически важной инфраструктуре.
  • Злоумышленник через мессенджер Telegram связался с представителем военной разведки Украины и по его заданию собирал информацию об объектах инфраструктуры для нанесения по ним ударов беспилотниками.
  • В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Юноша задержан в Оренбургской области, он передал военной разведке Украины сведения о критически важной инфраструктуре для нанесения по ней ударов беспилотниками, сообщил во вторник ЦОС ФСБ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 2008 г.р., причастного к совершению государственной измены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины и по его заданию собирал сведения об объектах критически важной инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне. Эта информация должна была использоваться для нанесения ударов беспилотниками.
У оренбуржца изъяты средства связи, в них обнаружена переписка с куратором ГУР МО Украины, подтверждающая его пособническую помощь противнику, уточняется в сообщении.
"Следственным отделом УФСБ России по Оренбургской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
ФСБ: агента Киева забросили в Россию в 2026 году для убийства военного
11 июня, 09:49
 
ПроисшествияОренбургская областьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала