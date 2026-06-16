В Оренбургской области задержали агента военной разведки Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Оренбургской области задержан юноша, который передал военной разведке Украины сведения о критически важной инфраструктуре.
- Злоумышленник через мессенджер Telegram связался с представителем военной разведки Украины и по его заданию собирал информацию об объектах инфраструктуры для нанесения по ним ударов беспилотниками.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Юноша задержан в Оренбургской области, он передал военной разведке Украины сведения о критически важной инфраструктуре для нанесения по ней ударов беспилотниками, сообщил во вторник ЦОС ФСБ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 2008 г.р., причастного к совершению государственной измены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины и по его заданию собирал сведения об объектах критически важной инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне. Эта информация должна была использоваться для нанесения ударов беспилотниками.
У оренбуржца изъяты средства связи, в них обнаружена переписка с куратором ГУР МО Украины, подтверждающая его пособническую помощь противнику, уточняется в сообщении.
"Следственным отделом УФСБ России по Оренбургской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.