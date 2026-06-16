Весенние работы по восполнению лесных ресурсов завершили в Подмосковье

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Специалисты филиала ГАУ МО "Русский лес" в полном объеме выполнили план весеннего сезона по восполнению лесных ресурсов в Московской области, сообщает пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства.

Основные усилия были сосредоточены на посадке сеянцев сосны. Мероприятия охватили несколько участков, где на общей площади более 13 гектаров появились молодые лесные культуры.

Параллельно была проведена корректировка густоты насаждений. Общая площадь таких работ составила около 60 гектаров.

Особое внимание при проведении кампании уделялось качеству процессов. Специалистами филиала обеспечивался строгий контроль на всех этапах — от соблюдения агротехнических сроков до проверки соответствия густоты и геометрии размещения сеянцев нормативным требованиям.

Приемка выполненных мероприятий подтвердила их полное соответствие поставленным задачам.