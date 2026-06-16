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Подмосковный ЦУР "Бизнес" обработал 37,6 тысячи обращений за время работы - РИА Новости, 16.06.2026
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17:39 16.06.2026
Подмосковный ЦУР "Бизнес" обработал 37,6 тысячи обращений за время работы

ЦУР "Бизнес" в Московской области обработал 37,6 тысячи запросов за время работы

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЦУР "Бизнес" Подмосковья
ЦУР Бизнес Подмосковья - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
ЦУР "Бизнес" Подмосковья. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Подмосковный ЦУР "Бизнес" обработал 37,598 тысячи обращений от предпринимателей региона с момента открытия в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, успешно решены вопросы по 37,436 тысячи заявлениям, остальные 162 запроса находятся в работе у профильных специалистов.
"Большая часть обращений предпринимателей в ЦУР "Бизнес" связана с мерами государственной поддержки, вопросами создания и функционирования бизнеса, а также с подбором земельных участков и объектов недвижимости для предпринимательской деятельности", — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что за три года в организацию обратились десятки тысяч раз, в том числе за решением сложных, комплексных вопросов, требовавших привлечения других учреждений.
В ведомстве уточнили, что только в 2025 году в ЦУР "Бизнес" Московской области поступили более 10 тысяч обращений по тонкостям ведения предпринимательской деятельности.
Поддержка бизнеса в регионе осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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