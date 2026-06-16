Подмосковный ЦУР "Бизнес" обработал 37,6 тысячи обращений за время работы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Подмосковный ЦУР "Бизнес" обработал 37,598 тысячи обращений от предпринимателей региона с момента открытия в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, успешно решены вопросы по 37,436 тысячи заявлениям, остальные 162 запроса находятся в работе у профильных специалистов.

"Большая часть обращений предпринимателей в ЦУР "Бизнес" связана с мерами государственной поддержки, вопросами создания и функционирования бизнеса, а также с подбором земельных участков и объектов недвижимости для предпринимательской деятельности", — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что за три года в организацию обратились десятки тысяч раз, в том числе за решением сложных, комплексных вопросов, требовавших привлечения других учреждений.

В ведомстве уточнили, что только в 2025 году в ЦУР "Бизнес" Московской области поступили более 10 тысяч обращений по тонкостям ведения предпринимательской деятельности.