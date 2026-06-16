Около 166,7 тыс тонн сладостей произвели в Подмосковье за 4 месяца

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. За первые четыре месяца текущего года предприятия Подмосковья произвели порядка 166,7 тысячи тонн кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"За этими цифрами — труд кондитеров, современные технологии и традиции качества, которые годами оттачивают предприятия региона", — говорится в сообщении.