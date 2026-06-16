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Около 166,7 тыс тонн сладостей произвели в Подмосковье за 4 месяца - РИА Новости, 16.06.2026
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Новости Подмосковья
 
16:33 16.06.2026 (обновлено: 16:43 16.06.2026)
Около 166,7 тыс тонн сладостей произвели в Подмосковье за 4 месяца

Около 166,7 тысячи тонн сладостей произвели в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТворожный кекс
Творожный кекс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. За первые четыре месяца текущего года предприятия Подмосковья произвели порядка 166,7 тысячи тонн кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"За этими цифрами — труд кондитеров, современные технологии и традиции качества, которые годами оттачивают предприятия региона", — говорится в сообщении.
В производстве участвуют различные предприятия региона: "БКК Коломенский", "Сладкий орешек" и "Одинцовская кондитерская фабрика". В пресс-службе регионального Минсельхоза отметили, что данные компании используют современные технологии и накопленный опыт.
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