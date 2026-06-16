Санавиация Подмосковья совершила более 270 вылетов с начала года

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"Санитарная авиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, нуждающегося в срочном лечении, независимо от дорожного трафика и удаленности медучреждения. С начала года вертолеты выполнили 273 вылета", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.