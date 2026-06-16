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Санавиация Подмосковья совершила более 270 вылетов с начала года - РИА Новости, 16.06.2026
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Новости Подмосковья
 
13:37 16.06.2026
Санавиация Подмосковья совершила более 270 вылетов с начала года

Санавиация Московской области выполнила свыше 270 вылетов с начала 2026 года

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВертолет санавиации Московской области
Вертолет санавиации Московской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Вертолет санавиации Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Санитарная авиация в Московской области совершила 273 вылета с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В регионе используют три вертолета, оснащенных современным медицинским оборудованием.
«
"Санитарная авиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, нуждающегося в срочном лечении, независимо от дорожного трафика и удаленности медучреждения. С начала года вертолеты выполнили 273 вылета", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Благодаря системе "Ночной старт" вылеты возможны в темное время суток. Один из вертолетов задействован для транспортировки маленьких пациентов в Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля. В составе авиамедицинских бригад работают врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Территориального центра медицины катастроф Московской области.
 
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