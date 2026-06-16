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Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Московскую область - РИА Новости, 16.06.2026
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12:16 16.06.2026 (обновлено: 17:48 16.06.2026)
Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Московскую область

Воробьев: над Московской областью сбили 86 беспилотников, пострадали 6 человек

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке дронов ВСУ на Подмосковье пострадали шесть человек.
  • В Воскресенске ранена 13-летняя девочка, в Котельниках — 57-летний мужчина, в Электростали — еще четверо человек.
  • Средства ПВО сбили 86 беспилотников.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье пострадали шесть человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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"За ночь и утро над Московской областью силами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадали шесть человек", — написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в Воскресенске травмы получила 13-летняя девочка — у нее колото-резаная рана левого бедра. В Котельниках пострадал 57-летний мужчина.
В Электростали ранены четверо мужчин, двум из них потребовалась госпитализация. На проспекте Ленина обломки беспилотников попали в многоквартирный дом, повреждено остекление. Также пострадало строящееся здание.
Кроме того, повреждения получили дома в Раменском округе и Солнечногорске, а в Черноголовке — фасад административного здания.
Воробьев добавил, что пострадавшим оказывают помощь. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, МЧС и пожарные.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияАндрей ВоробьевКотельникиЭлектростальМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВоскресенскВооруженные силы Украины
 
 
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