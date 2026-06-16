Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Московскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке дронов ВСУ на Подмосковье пострадали шесть человек.

В Воскресенске ранена 13-летняя девочка, в Котельниках — 57-летний мужчина, в Электростали — еще четверо человек.

Средства ПВО сбили 86 беспилотников.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье пострадали шесть человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

« "За ночь и утро над Московской областью силами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадали шесть человек", — написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в Воскресенске травмы получила 13-летняя девочка — у нее колото-резаная рана левого бедра. В Котельниках пострадал 57-летний мужчина.

В Электростали ранены четверо мужчин, двум из них потребовалась госпитализация. На проспекте Ленина обломки беспилотников попали в многоквартирный дом, повреждено остекление. Также пострадало строящееся здание.

Кроме того, повреждения получили дома в Раменском округе и Солнечногорске, а в Черноголовке — фасад административного здания.