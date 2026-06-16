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В Петрозаводске назвали причину энергоаварии - РИА Новости, 16.06.2026
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19:51 16.06.2026
В Петрозаводске назвали причину энергоаварии

Россыпнов: удар молнии стал причиной энергоаварии в Петрозаводске

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петрозаводске произошел перебой с электроснабжением из-за аварии.
  • Причиной аварии стало попадание молнии в высоковольтную линию, что привело к защитному отключению двух котлов на петрозаводской ТЭЦ.
  • Электроснабжение планируют восстановить в течение часа-полутора часов, так как оборудование не повреждено.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Причиной перебоев с электроснабжением в Петрозаводске стал удар молнии в высоковольтную линию, оборудование не повреждено, электроснабжение вскоре восстановят, сообщил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.
Ранее во вторник ЕДДС Петрозаводска сообщала о том, что ряд районов города остался без электроснабжения из-за аварии (Голиковка, Зарека, Ключевая, Кукковка, Соломенное, Центр, Древлянка, Сулажгорский Кирпичный Завод, Сулажгора и Перевалка).
"Во время прохождения грозового фронта в высоковольтную линию ударила молния, сработала защитная автоматика. Это повлекло защитное отключение двух котлов на петрозаводской ТЭЦ. Оборудование при этом исправно, не повреждено", - написал Россыпнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в настоящее время ТЭЦ выходит на рабочий режим, электроснабжение будет восстановлено в течение часа-полутора часов.
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