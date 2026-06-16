В Петрозаводске назвали причину энергоаварии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Причиной перебоев с электроснабжением в Петрозаводске стал удар молнии в высоковольтную линию, оборудование не повреждено, электроснабжение вскоре восстановят, сообщил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.

По его словам, в настоящее время ТЭЦ выходит на рабочий режим, электроснабжение будет восстановлено в течение часа-полутора часов.