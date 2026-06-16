В Петрозаводске несколько районов остались без света из-за аварии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ряд районов Петрозаводска остался без электроснабжения из-за аварии.
- Повреждение произошло на сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Ряд районов Петрозаводска остался без электроснабжения из-за аварии, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.
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"Продолжается поочередное отключение электроснабжения: районы Голиковка, Зарека, Ключевая, Кукковка, Соломенное, Центр, Древлянка, Сулажгорский Кирпичный Завод, Сулажгора, Перевалка", - говорится на странице ЕДДС в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что причиной отключения стало повреждение на сетях инженерно-технического обеспечения АО "ОРЭС-Петрозаводск".