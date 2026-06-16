В Петрозаводске нашли двух сестер, пропавших в понедельник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Двоих сестер 12 и 7 лет, пропавших 15 июня в Петрозаводске, нашли, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" в Карелии.