В Петрозаводске нашли двух сестер, пропавших в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двух сестер 12 и 7 лет, пропавших 15 июня в Петрозаводске, нашли.
- Их жизни и здоровью ничего не угрожает, криминальная составляющая отсутствует.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Двоих сестер 12 и 7 лет, пропавших 15 июня в Петрозаводске, нашли, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" в Карелии.
"Поиск несовершеннолетних завершен. Девочки найдены добровольцами ДПСО "ЛизаАлерт" Республики Карелия. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации правоохранительных органов, криминальная составляющая отсутствует", - сказали в пресс-службе.
Ранее МВД по республике Карелия сообщило, что в Петрозаводске разыскиваются сестры 2019 года рождения и 2014 года рождения. Они ушли из дома 15 июня в 17.00 мск. Добровольцы "ЛизаАлерт" подключились к поискам девочек. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что сестры воспитываются в приемной семье, откуда не раз сбегали.
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