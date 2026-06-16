В Карелии волонтеры устанавливают маршрут передвижения пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петрозаводске продолжаются поиски двух сестер 12 и 7 лет.
- Последняя установленная информация о местонахождении девочек — их видели 15 июня около 23:00 на улице Судостроительной, перед исчезновением они посещали магазин «Пятерочка» в районе Ключевой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Поиски двоих сестер 12 и 7 лет продолжаются в Петрозаводске, в настоящее время устанавливается маршрут их передвижения, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" в Карелии.
"На данный момент последней установленной информацией о местонахождении девочек являются сведения о том, что 15 июня около 23.00 их видели на улице Судостроительной. Также известно, что перед исчезновением несовершеннолетние посещали магазин "Пятерочка" в районе Ключевой", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что поиски девочек продолжаются.
"Сотрудники правоохранительных органов и добровольцы ДПСО "ЛизаАлерт" Республики Карелия отрабатывают поступающую информацию и устанавливают дальнейший маршрут передвижения детей", - сообщили в пресс-службе поискового отряда.
Ранее МВД по республике Карелия сообщило, что в Петрозаводске разыскиваются сестры 2019 года рождения и 2014 года рождения. Они ушли из дома 15 июня в 17.00. В последний раз девочек видели 15 июня с 20 до 21 часа на карьере в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних. Волонтеры "ЛизаАлерт" подключились к поискам девочек. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что сестры воспитываются в приемной семье, откуда не раз сбегали.