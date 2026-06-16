В Карелии волонтеры устанавливают маршрут передвижения пропавших девочек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Поиски двоих сестер 12 и 7 лет продолжаются в Петрозаводске, в настоящее время устанавливается маршрут их передвижения, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" в Карелии.