Появились подробности о семье сестер, пропавших в Петрозаводске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сестры 7 и 12 лет, которые пропали, воспитываются в приемной семье в Петрозаводске.
- Девочки периодически сбегали из приемной семьи в центр помощи детям «Надежда».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пропавшие сестры 7 и 12 лет воспитываются в приемной семье в Петрозаводске, откуда не раз сбегали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Девочки проживали в приемной семье. Периодически они сбегали в центр помощи детям "Надежда", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что их мама лишена родительских прав, отца нет.
Ранее МВД сообщило, что в Петрозаводске разыскиваются сестры 2019 года и 2014 годов рождения, они ушли из дома 15 июня в 17.00. В последний раз девочек видели 15 июня с 20 до 21 часа на карьере в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних. К поискам подключились волонтеры "ЛизаАлерт".
Прокуратура Карелии сообщила, что оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после пропажи девочек.