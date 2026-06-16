Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о семье сестер, пропавших в Петрозаводске - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 16.06.2026
Появились подробности о семье сестер, пропавших в Петрозаводске

Пропавшие в Карелии сестры периодически сбегали из приемной семьи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сестры 7 и 12 лет, которые пропали, воспитываются в приемной семье в Петрозаводске.
  • Девочки периодически сбегали из приемной семьи в центр помощи детям «Надежда».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пропавшие сестры 7 и 12 лет воспитываются в приемной семье в Петрозаводске, откуда не раз сбегали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Девочки проживали в приемной семье. Периодически они сбегали в центр помощи детям "Надежда", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что их мама лишена родительских прав, отца нет.
Ранее МВД сообщило, что в Петрозаводске разыскиваются сестры 2019 года и 2014 годов рождения, они ушли из дома 15 июня в 17.00. В последний раз девочек видели 15 июня с 20 до 21 часа на карьере в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних. К поискам подключились волонтеры "ЛизаАлерт".
Прокуратура Карелии сообщила, что оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после пропажи девочек.
Поиски пропавшего ребенка - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, почему при поиске подростков не афишируют фото
31 мая, 02:41
 
ПроисшествияПетрозаводскРеспублика КарелияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала