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К поискам двух пропавших сестер в Петрозаводске подключились волонтеры - РИА Новости, 16.06.2026
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11:55 16.06.2026
К поискам двух пропавших сестер в Петрозаводске подключились волонтеры

К поискам двух сестер в Петрозаводске подключились волонтеры "ЛизыАлерт"

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкПетрозаводск
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волонтеры «Лизы Алерт» подключились к поискам двух пропавших девочек в Петрозаводске.
  • Девочки 7 и 12 лет пропали 15 июня, в 17:00, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Волонтеры "ЛизыАлерт" подключаются к поискам двух пропавших девочек в Петрозаводске, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда в Карелии.
"Заявка поступила сегодня, идет сбор информации. Две девочки 7 и 12 лет пропали 15 июня", - сказала собеседница агентства.
Ранее МВД по республике Карелия сообщило, что в Петрозаводске разыскиваются сестры 2019 года и 2014 годов рождения. Они ушли из дома 15 июня в 17.00 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. В последний раз девочек видели 15 июня с 20 до 21 часа на карьере в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних.
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