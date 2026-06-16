К поискам двух пропавших сестер в Петрозаводске подключились волонтеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Волонтеры «Лизы Алерт» подключились к поискам двух пропавших девочек в Петрозаводске.
- Девочки 7 и 12 лет пропали 15 июня, в 17:00, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Волонтеры "ЛизыАлерт" подключаются к поискам двух пропавших девочек в Петрозаводске, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда в Карелии.
"Заявка поступила сегодня, идет сбор информации. Две девочки 7 и 12 лет пропали 15 июня", - сказала собеседница агентства.
Ранее МВД по республике Карелия сообщило, что в Петрозаводске разыскиваются сестры 2019 года и 2014 годов рождения. Они ушли из дома 15 июня в 17.00 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. В последний раз девочек видели 15 июня с 20 до 21 часа на карьере в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних.