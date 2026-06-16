В Петрозаводске ищут двух сестер, ушедших из дома в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петрозаводске ищут двух сестер 12 и 7 лет, которые ушли из дома 15 июня в 17:00.
- Последний раз девочек видели в понедельник с 20:00 до 21:00 на карьере в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Двух сестер 12 и 7 лет, которые ушли из дома в понедельник, ищут в Петрозаводске, сообщает МВД по республике Карелия.
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"Сотрудниками Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскиваются сестры… 2019 года рождения и… 2014 года рождения. Они ушли из дома вчера, 15 июня, в 17.00, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в последний раз девочек видели в понедельник с 20 до 21 часа на карьере в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних.
Обладающих информацией о местонахождении девочек просят сообщать в полицию.