В Петрозаводске ищут двух сестер, ушедших из дома в понедельник

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"Сотрудниками Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскиваются сестры… 2019 года рождения и… 2014 года рождения. Они ушли из дома вчера, 15 июня, в 17.00, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.