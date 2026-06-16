Умерла актриса фильма "О чем говорят мужчины" Алиса Песоцкая

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Актриса, сыгравшая в фильме "О чем говорят мужчины", умерла в возрасте 54 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Песоцкая окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры в 1988 году, после чего играла в Молодежном камерном театре "Славичи".

Широкую известность приобрела благодаря роли дамы с собачкой в фильме "О чем говорят мужчины". Она также работала в сериалах "Врачебная тайна", "Атлантида", "Дом образцового содержания". Последней картиной с ее участием стала военная драма "СВОИ. Баллада о войне", вышедшая в прошлом году.