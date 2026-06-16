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Умерла актриса фильма "О чем говорят мужчины" Алиса Песоцкая - РИА Новости, 16.06.2026
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13:42 16.06.2026

Умерла актриса фильма "О чем говорят мужчины" Алиса Песоцкая

© Кинокомпания "Квадрат", 2010Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"
Кадр из фильма О чем говорят мужчины - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Кинокомпания "Квадрат", 2010
Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актриса, сыгравшая в фильме «О чем говорят мужчины», умерла в возрасте 54 лет.
  • Дата ее смерти — 3 июня 2026 года.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Актриса, сыгравшая в фильме "О чем говорят мужчины", умерла в возрасте 54 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру".
«
"Годы жизни 12.05.1972 - 03.06.2026", - говорится на сайте.
Песоцкая окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры в 1988 году, после чего играла в Молодежном камерном театре "Славичи".
Широкую известность приобрела благодаря роли дамы с собачкой в фильме "О чем говорят мужчины". Она также работала в сериалах "Врачебная тайна", "Атлантида", "Дом образцового содержания". Последней картиной с ее участием стала военная драма "СВОИ. Баллада о войне", вышедшая в прошлом году.
 
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