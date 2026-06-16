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Песков: приглашений от Киева провести встречу Путина с Зеленским не было - РИА Новости, 16.06.2026
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12:29 16.06.2026 (обновлено: 12:40 16.06.2026)
Песков: приглашений от Киева провести встречу Путина с Зеленским не было

Песков: приглашений провести встречу Путина с Зеленским на саммите G7 не было

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальных приглашений от Киева провести встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 не поступало.
  • Дмитрий Песков уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальных приглашений от Киева провести встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, не было", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, поступало ли Москве официальное приглашение по официальным каналам провести встречу с Зеленским на полях саммита G7.
Он уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет.
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