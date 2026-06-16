Песков: приглашений от Киева провести встречу Путина с Зеленским не было

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальных приглашений от Киева провести встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 не поступало.
- Дмитрий Песков уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальных приглашений от Киева провести встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет.