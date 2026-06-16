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Путин готовится к саммиту Россия – АСЕАН, сообщил Песков - РИА Новости, 16.06.2026
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12:28 16.06.2026 (обновлено: 12:29 16.06.2026)
Путин готовится к саммиту Россия – АСЕАН, сообщил Песков

Песков: Путин готовится к саммиту Россия – АСЕАН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин готовится к саммиту Россия — АСЕАН, который состоится в Казани.
  • На полях саммита Путин проведет ряд двусторонних встреч.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к саммиту Россия-АСЕАН, на полях которого проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент готовится к саммиту Россия-АСЕАН, который, как вы знаете, состоится в Казани... Помимо многосторонней части, будут, собственно, марафоны из двусторонних встреч на полях этого саммита", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков проведет брифинг по итогам двусторонних встреч президента.
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РоссияКазаньДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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