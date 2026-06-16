Путин готовится к саммиту Россия – АСЕАН, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин готовится к саммиту Россия — АСЕАН, который состоится в Казани.
- На полях саммита Путин проведет ряд двусторонних встреч.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к саммиту Россия-АСЕАН, на полях которого проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков проведет брифинг по итогам двусторонних встреч президента.
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