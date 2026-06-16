Официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальных каналов связи между Москвой и Киевом.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Да и официальных каналов между Москвой и Киевом нет, как вы знаете", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, поступало ли приглашение российской стороне провести встречу с Владимиром Зеленским на саммите G7 по официальным каналам.