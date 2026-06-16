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В Госдуме рассказали, как проверить поступление пенсии - РИА Новости, 16.06.2026
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03:37 16.06.2026
В Госдуме рассказали, как проверить поступление пенсии

Депутат Колунов: проверить статус и дату выплаты пенсии можно на Госуслугах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГосуслуги
Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане России могут проверить статус и дату выплаты пенсии в разделе «Пенсии» в личном кабинете на портале «Госуслуги».
  • Если деньги не поступили в день выплаты, можно обратиться в банк или позвонить в Соцфонд по горячей линии.
  • В случае доставки пенсии через «Почту России» можно обратиться в отделение по месту жительства.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Граждане России могут проверить статус и дату выплаты пенсии в разделе "Пенсии" в личном кабинете на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
"Необходимо проверить личный кабинет на портале "Госуслуги". Статус выплаты и ее дату можно увидеть в разделе "Пенсии", информация должна отображаться. Также можно обратиться в банк, уведомления о зачислении могут приходить с задержкой. Оператор всегда подскажет, поступали ли от Соцфонда средства на ваш счет", - рассказал Колунов.
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Депутат уточнил, что если в день выплаты деньги не поступили на карту, счет или не были доставлены почтальоном, задержка может быть связана с техническими причинам.
Если "Госуслуги" и банк не внесли ясности, можно позвонить напрямую в Соцфонд, добавил Колунов. Звонок по горячей линии будет бесплатным из любого региона России, а горячая линия работает круглосуточно. Кроме того, можно обратиться в Социальный фонд лично, по месту жительства.
"В случае, если пенсию доставляют через "Почту России", можно обратиться в отделение по месту жительства. Иногда пенсия поступает в отделение, но ошибочно помечается как "доставлена", или что-то случилось с почтальоном, которой должен ее доставить - болезнь, например", - заключил он.
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