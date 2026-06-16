В Госдуме рассказали, как проверить поступление пенсии

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Граждане России могут проверить статус и дату выплаты пенсии в разделе "Пенсии" в личном кабинете на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

Депутат уточнил, что если в день выплаты деньги не поступили на карту, счет или не были доставлены почтальоном, задержка может быть связана с техническими причинам.