В ЛНР трехлетний ребенок и его мать получили ранения из-за удара дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА ВСУ в Сватовском муниципальном округе Луганской Народной Республики ранены трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.
- Оба пострадавших находятся под наблюдением врачей, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Трехлетняя девочка и ее мать тяжело ранены в результате атаки БПЛА ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе "Макс".
«
"Очередное варварское преступление неонацистов против мирных жителей республики. ВФУ атаковали Сватовский муниципальный округ. В результате удара БПЛА ранены два человека — трехлетняя девочка и ее 35-летняя мама", - говорится в сообщении.
По данным Пасечника, в тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.
«
"Женщина также находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава региона.
По его словам, еще один удар пришелся в Новоайдаре по гражданскому грузовому автомобилю, ранение получил один человек.