В ЛНР трехлетний ребенок и его мать получили ранения из-за удара дрона

"Очередное варварское преступление неонацистов против мирных жителей республики. ВФУ атаковали Сватовский муниципальный округ. В результате удара БПЛА ранены два человека — трехлетняя девочка и ее 35-летняя мама", - говорится в сообщении.

"Женщина также находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава региона.

По его словам, еще один удар пришелся в Новоайдаре по гражданскому грузовому автомобилю, ранение получил один человек.