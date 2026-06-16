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В ЛНР трехлетний ребенок и его мать получили ранения из-за удара дрона - РИА Новости, 16.06.2026
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11:13 16.06.2026 (обновлено: 12:21 16.06.2026)
В ЛНР трехлетний ребенок и его мать получили ранения из-за удара дрона

Пасечник: в ЛНР трехлетний ребенок и его мать тяжело ранены из-за удара дрона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА ВСУ в Сватовском муниципальном округе Луганской Народной Республики ранены трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.
  • Оба пострадавших находятся под наблюдением врачей, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Трехлетняя девочка и ее мать тяжело ранены в результате атаки БПЛА ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе "Макс".
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"Очередное варварское преступление неонацистов против мирных жителей республики. ВФУ атаковали Сватовский муниципальный округ. В результате удара БПЛА ранены два человека — трехлетняя девочка и ее 35-летняя мама", - говорится в сообщении.
По данным Пасечника, в тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.
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"Женщина также находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава региона.
По его словам, еще один удар пришелся в Новоайдаре по гражданскому грузовому автомобилю, ранение получил один человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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