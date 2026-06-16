В Одессе сотрудники ТЦК избивали и незаконно удерживали мобилизованных

По информации ведомства, шестеро должностных лиц военкомата для улучшения показателей мобилизации организовали "противоправный механизм доставки и содержания мужчин". Они привлекли еще троих представителей общественной организации для помощи в розыске граждан.

В ведомстве добавили, что во время обысков у подозреваемых изъяли резиновые дубинки, молотки которые использовались для физического воздействия на мужчин. Все девять участников группы задержаны и арестованы.