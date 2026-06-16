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В Одессе сотрудники ТЦК избивали и незаконно удерживали мобилизованных - РИА Новости, 16.06.2026
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15:16 16.06.2026
В Одессе сотрудники ТЦК избивали и незаконно удерживали мобилизованных

Сотрудники ТЦК в Одессе избивали и незаконно удерживали мобилизованных

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Одессе незаконно принуждали граждан к мобилизации.
  • Шестеро должностных лиц военкомата организовали жестокое обращение с мужчинами, включая незаконное удержание, избиения и психологическое давление.
  • Подозреваемых арестовали, у них изъяты предметы, использовавшиеся для физического воздействия.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на Украине ради улучшения показателей мобилизации избивали, запугивали и незаконно удерживали мужчин, сообщает государственное бюро расследований.
"Разоблачили в одном из районных территориальных центров комплектования (военкоматов – ред.) Одесской области масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
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По информации ведомства, шестеро должностных лиц военкомата для улучшения показателей мобилизации организовали "противоправный механизм доставки и содержания мужчин". Они привлекли еще троих представителей общественной организации для помощи в розыске граждан.
"Работники ГБР задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими. Мужчин незаконно удерживали в помещениях центра комплектования, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Также следствием установлены отдельные факты совершения в отношении потерпевших насильственных действий сексуального характера", - отметили в госбюро расследований Украины.
В ведомстве добавили, что во время обысков у подозреваемых изъяли резиновые дубинки, молотки которые использовались для физического воздействия на мужчин. Все девять участников группы задержаны и арестованы.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 11 июня заявил, что военкоматы на Украине превратились в места лишения свободы, людей там незаконно удерживают неделями.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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