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В Московской области зарегистрировали свыше 15 млн объектов недвижимости - РИА Новости, 16.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:17 16.06.2026

В Московской области зарегистрировали свыше 15 млн объектов недвижимости

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖенщина пропалывает цветы на садовом участке в Московской области
Женщина пропалывает цветы на садовом участке в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Едином государственном реестре недвижимости содержится информация о более чем 15 млн объектов, расположенных в Московской области. Из этого числа свыше 4,5 млн составляют земельные участки, а более 10,5 млн – объекты капитального строительства, сообщил 360.ru.
Одним из приоритетных направлений работы органов регистрации прав является увеличение доли электронных услуг. Это позволяет значительно сократить сроки регистрации сделок с недвижимостью и повысить удобство для граждан.
"Электронные услуги Росреестра доступны всем заявителям на официальном сайте и на Едином портале государственных и муниципальных услуг", – напомнила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.
В мае 2026 года в Росреестр поступило около 188 тыс. заявлений, касающихся объектов недвижимости. Из них более 52 тыс. – на государственный кадастровый учет, свыше 118 тыс. – на государственную регистрацию прав.
Кроме того, в рамках единой процедуры было зарегистрировано около 17 тыс. объектов недвижимости. Также на регистрацию ипотеки подали более 11 тыс. заявлений, а на регистрацию договоров долевого участия – более 4 тыс. заявлений в электронном виде.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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