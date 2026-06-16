В Московской области зарегистрировали свыше 15 млн объектов недвижимости

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Едином государственном реестре недвижимости содержится информация о более чем 15 млн объектов, расположенных в Московской области. Из этого числа свыше 4,5 млн составляют земельные участки, а более 10,5 млн – объекты капитального строительства, В Едином государственном реестре недвижимости содержится информация о более чем 15 млн объектов, расположенных в Московской области. Из этого числа свыше 4,5 млн составляют земельные участки, а более 10,5 млн – объекты капитального строительства, сообщил 360.ru.

Одним из приоритетных направлений работы органов регистрации прав является увеличение доли электронных услуг. Это позволяет значительно сократить сроки регистрации сделок с недвижимостью и повысить удобство для граждан.

"Электронные услуги Росреестра доступны всем заявителям на официальном сайте и на Едином портале государственных и муниципальных услуг", – напомнила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

В мае 2026 года в Росреестр поступило около 188 тыс. заявлений, касающихся объектов недвижимости. Из них более 52 тыс. – на государственный кадастровый учет, свыше 118 тыс. – на государственную регистрацию прав.