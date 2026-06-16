Ученые выявили "опасные" варианты генов, повышающие риск заболеваний матки

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые НИУ "БелГУ" в составе научного коллектива установили, что риск развития гиперплазии эндометрия можно выявить по вариантам генов, отвечающих за уровень половых гормонов.

Гиперплазия эндометрия — распространенное заболевание слизистой оболочки матки, которое может привести к злокачественной опухоли.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Выявить риск развития распространенной болезни слизистой оболочки матки у клинически здоровых женщин можно по вариантам генов, отвечающих за уровень половых гормонов, установили ученые Выявить риск развития распространенной болезни слизистой оболочки матки у клинически здоровых женщин можно по вариантам генов, отвечающих за уровень половых гормонов, установили ученые НИУ "БелГУ" в составе научного коллектива. Раннее обнаружение этих генов поможет сохранить женщинам репродуктивное здоровье и улучшить качество жизни женщин старше 45 лет. Результаты представлены в Life.

Гиперплазия эндометрия — распространенное заболевание слизистой оболочки матки, которое с вероятностью от 1 до 29 процентов может привести к злокачественной опухоли. Перед менопаузой и в период климакса риск возникновения болезни вырастает как минимум в два раза, однако в группе риска находятся и женщины репродуктивного возраста (от 37 до 132 случаев на 100 тысяч), рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"). Развитие этого заболевания может привести к бесплодию и другим нарушениям репродуктивных функций, отметили в университете.

"Согласно статистике, гиперплазия эндометрия выявляется у 270 женщин в возрасте 46-49 лет из 100 тысяч, а для женщин в возрасте 50-54 лет — уже у 386 пациенток. В настоящее время диагностика гиперплазии эндометрия без явных симптомов невозможна, и при этом клинически здоровая женщина не знает, что находится в группе риска", — объяснил один из авторов работы, заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин НИУ "БелГУ" Михаил Чурносов.

Ученые вуза совместно со специалистами Курского государственного медицинского университета выяснили, что раннее прогнозирование риска развития гиперплазии эндометрия возможно по генетическим маркерам. На высокий риск развития заболевания указывают два варианта гена FSHB, который участвует в регулировании уровня половых гормонов.

"Варианты" гена FSHB, которые обозначены как rs11031002 и rs11031005, напрямую связаны с риском развития гиперплазии эндометрия. Информация о том, какие "буквы" в этом гене у женщины, позволит врачам-гинекологам выявить, есть ли у пациентки повышенный риск развития данной болезни, и начать наблюдение за этой женщиной как можно в более ранние сроки, не допустив развитие заболевания и его злокачественного перерождения", — пояснил Чурносов.

В исследовании приняли участие 1493 жительницы Центрального Черноземья (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей), 590 из которых имели подтвержденный диагноз гиперплазия эндометрия.

В будущем специалисты планируют определить генетические маркеры, связанные с артериальной гипертензией, язвой желудка и нарушением течения беременности.