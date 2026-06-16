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Первые результаты посева "исторического" зерна оценили на Куликовом поле - РИА Новости, 16.06.2026
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Наука
 
08:00 16.06.2026
Первые результаты посева "исторического" зерна оценили на Куликовом поле

Всхожесть зерен вековой давности на Куликовом поле составила 60-70 процентов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенкийПшеница яровая (староместный сорт) на Куликовом поле
Пшеница яровая (староместный сорт) на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В музее-заповеднике "Куликово поле" подвели первые итоги эксперимента по высадке исторических сортов зерновых.
  • Всхожесть семян староместных сортов овса, ячменя и пшеницы составила 60–70%, что оценивается как хороший результат для семян 1920–1930-х годов.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В государственном музее-заповеднике "Куликово поле" подвели первые итоги эксперимента по высадке исторических сортов зерновых: всхожесть составила 60–70 процентов, сообщили в музее-заповеднике.
Как рассказала начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин "Куликова поля" Ольга Бурова, на небольшом участке были высажены староместные сорта (сорта народной селекции. — Прим. ред.) овса, ячменя и пшеницы, полученные из фондов Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР).
© РИА Новости / Михаил ВоскресенкийВавиловский огород на Куликовом поле
Вавиловский огород на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
Вавиловский огород на Куликовом поле
"Эта коллекция собиралась более 100 лет. В 1920-1930-х годах ученые выезжали к южным окраинам Тульской губернии и собирали здесь семена. С тех пор они хранились в вавиловской коллекции, а затем были переданы нам для высадки", — отметила Бурова.
Эксперт также рассказала, что подсчитанная всхожесть — 60–70 процентов — оценивается сотрудниками музея как хороший результат для семян 1920–1930-х годов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенкийВавиловский огород на Куликовом поле
Вавиловский огород на Куликовом поле
Вавиловский огород на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
1 из 7
© РИА Новости / Михаил ВоскресенкийПосадки злаков староместных сортов на Куликовом поле
Посадки злаков староместных сортов на Куликовом поле
Посадки злаков староместных сортов на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
2 из 7
© РИА Новости / Михаил ВоскресенкийОвес (староместный сорт) на Куликовом поле
Овес (староместный сорт) на Куликовом поле
Овес (староместный сорт) на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
3 из 7
© РИА Новости / Михаил ВоскресенкийОвес (староместный сорт) на Куликовом поле
Овес (староместный сорт) на Куликовом поле
Овес (староместный сорт) на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
4 из 7
© РИА Новости / Михаил ВоскресенкийЯчмень (староместный сорт) на Куликовом поле
Ячмень (староместный сорт) на Куликовом поле
Ячмень (староместный сорт) на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
5 из 7
© РИА Новости / Михаил ВоскресенкийЯчмень (староместный сорт) на Куликовом поле
Ячмень (староместный сорт) на Куликовом поле
Ячмень (староместный сорт) на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
6 из 7
© РИА Новости / Михаил ВоскресенкийПосадки злаков староместных сортов на Куликовом поле
Посадки злаков староместных сортов на Куликовом поле
Посадки злаков староместных сортов на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
7 из 7
Вавиловский огород на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
1 из 7
Посадки злаков староместных сортов на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
2 из 7
Овес (староместный сорт) на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
3 из 7
Овес (староместный сорт) на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
4 из 7
Ячмень (староместный сорт) на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
5 из 7
Ячмень (староместный сорт) на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
6 из 7
Посадки злаков староместных сортов на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
7 из 7
"У нас все спрашивают, что мы будем делать дальше с этими семенами. Думаю, соберем какую-то горсть, оставим себе, чтобы повторить эксперимент в следующем году, а из остального испечем булку", — добавила Бурова.
Эксперт также подчеркнула ценность таких экспериментов для науки, так как старые сорта являются основой для выведения новых и гарантией продовольственной безопасности.
 
НаукаНаукаОльга БуроваЧто не найдешь в учебникеСоциальный навигаторКуликово поле (заповедник)Русское полеРусское поле (музей)историяНиколай ВавиловПшеницаячменьЗерновые
 
 
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