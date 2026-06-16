Первые результаты посева "исторического" зерна оценили на Куликовом поле

Краткий пересказ от РИА ИИ В музее-заповеднике "Куликово поле" подвели первые итоги эксперимента по высадке исторических сортов зерновых.

Всхожесть семян староместных сортов овса, ячменя и пшеницы составила 60–70%, что оценивается как хороший результат для семян 1920–1930-х годов.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В государственном музее-заповеднике "Куликово поле" подвели первые итоги эксперимента по высадке исторических сортов зерновых: всхожесть составила 60–70 процентов, сообщили в музее-заповеднике.

Как рассказала начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин "Куликова поля" Ольга Бурова, на небольшом участке были высажены староместные сорта (сорта народной селекции. — Прим. ред.) овса, ячменя и пшеницы, полученные из фондов Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР).

"Эта коллекция собиралась более 100 лет. В 1920-1930-х годах ученые выезжали к южным окраинам Тульской губернии и собирали здесь семена. С тех пор они хранились в вавиловской коллекции, а затем были переданы нам для высадки", — отметила Бурова.

Эксперт также рассказала, что подсчитанная всхожесть — 60–70 процентов — оценивается сотрудниками музея как хороший результат для семян 1920–1930-х годов.

"У нас все спрашивают, что мы будем делать дальше с этими семенами. Думаю, соберем какую-то горсть, оставим себе, чтобы повторить эксперимент в следующем году, а из остального испечем булку", — добавила Бурова.