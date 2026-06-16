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В Германии впервые с 2020 года сократилось население - РИА Новости, 16.06.2026
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12:25 16.06.2026 (обновлено: 13:02 16.06.2026)
В Германии впервые с 2020 года сократилось население

Destatis: население Германии впервые с 2020 года сократилось до 83,5 млн человек

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Население Германии сократилось до 83,5 миллиона человек в 2025 году, уменьшившись на 110 тысяч человек или на 0,1%.
  • Снижение обусловлено превышением уровня смертности над рождаемостью и уменьшением миграционного прироста.
  • Численность возрастной группы от 60 до 79 лет увеличилась на 2,8% из-за вступления в нее поколения бэби-бумеров.
БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Население Германии впервые с 2020 года сократилось до 83,5 миллиона человек в 2025 году, чистая иммиграция не смогла компенсировать дефицит рождаемости, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
"На конец 2025 года в Германии проживало 83,5 миллиона человек. Как сообщает Федеральное статистическое бюро, численность населения в 2025 году таким образом сократилась на 110 тысяч человек, или на 0,1%", - сообщатся в пресс-релизе ведомства.
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Отмечается, что с 2011 года население страны непрерывно росло, за исключением 2020 года. При этом динамика 2020 года была связана со снижением уровня иммиграции в период пандемии коронавируса. В 2024 году прирост населения уже оказался ниже, чем в предыдущие годы, и составил +0,1%.
"В 2025 году численность населения снова снизилась впервые с 2020 года", - сообщает Destatis.
Данная демографическая тенденция обусловлена превышением уровня смертности над рождаемостью, который в 2025 году составил 352 тысячи человек, превысив показатель предыдущего года (331 тысячи). При этом миграционный прирост значительно снизился с 430 тысяч человек в прошлом году до 235 тысяч в 2025 году, из-за чего чистая миграция не смогла компенсировать дефицит рождаемости.
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По данным статистического бюро, сокращение численности населения было более выраженным в восточногерманских землях, чем в западногерманских. Различия есть и по возрастным группам. Единственной возрастной группой, показавшей рост, стала группа от 60 до 79 лет, численность которой увеличилась на 2,8% (плюс 358 тысяч). Эта возрастная группа уже росла в предыдущие годы. Это связано с тем, что большое количество представителей поколения бэби-бумеров постепенно вступают в эту возрастную группу, отмечает Destatis.
Число людей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 387 тысяч в 2025 году, а их доля в общей численности населения выросла на 0,5 процентных пункта до 31%
Иностранное население в 2025 году увеличилось на 39 тысяч человек (+0,3%), достигнув к концу года 12,4 миллиона человек. Этот прирост значительно ниже темпов роста за последние 15 лет. Наибольший прирост иностранного населения наблюдался в 2015 году и 2022 году в связи с миграцией беженцев. Как и в предыдущие годы, наибольшую долю среди иностранных групп составляют граждане Турции, Украины, Сирии, Румынии и Польши.
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